الأخبار

بعد اتهامات قضائية.. اعتقال رئيس ديوان الوقف السني السابق في ديالى


تمكنت القوات الامنية، اليوم الثلاثاء، من اعتقال رئيس ديوان الوقف السني السابق، سعد كمبش، على خلفية ملفات فساد واتهامات قضائية.

وقال مصدر أمني أن "قوة أمنية تمكنت من اعتقال رئيس ديوان الوقف السني السابق، سعد كمبش في محافظة ديالى بعد اتهامه من القضاء بالفساد".

وأضاف، أن "عملية الاعتقال تمت فجر اليوم وسط بعقوبة وفق مذكرة قبض بشأن قضايا تتعلق بالفساد".

من جانبها، كشفت، هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل تنفيذ أمر قبض بحق رئيس ديوان الوقف السني سابقاً.

وذكرت الهيئة في بيان أن "الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد تمكن من تنفيذ أوامر القبض الصادرة عن محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة بحق رئيس ديوان الوقف السني؛ جراء المخالفات المرتكبة والخروقات المالية، ومنها المتعلقة بعقد شراء فندق ب٤٧ مليار دينارٍ وتأجيره للجهة المالكة".

وأضافت إن "تلك الأوامر صدرت عن عدة قضايا منها: المُغالاة في أسعار تنفيذ مشروع مآذن حديديَّةٍ للجوامع في عموم محافظة صلاح الدين، وصرف مبالغ كبيرةٍ لها، مما تسبب بهدر أكثر من (1,5) مليار دينار من المال العام، وكذلك المخالفات الإداريَّة والماليَّة التي شابت العقد المُبرم بين ديوان الوقف وإحدى الشركات اليابانيَّة؛ لغرض بناء جامع نينوى الكبير في الموصل، بمبلغٍ قدره (42,027,255,000) مليار دينارٍ، وتهم تتعلق بهدر(110) مليار دينارٍ عراقيٍّ بشراء عقارين تبلغ مساحتهما (460) دونماً بمبلغ (57,500,000,000) مليار دينار؛ بالرغم من كونهما يقعان خارج حدود البلديَّة في أرضٍ صحراويَّةٍ".

وكانت الهيئة قد أعلنت عن صدور عدة أوامر قبض وتحر ومنع سفر بحق رئيس ديوان الوقف السني وعدد من المسؤولين فيه؛ استناداً إلى أحكام المادتين (٣٤٠ و٣٣١) من قانون العقوبات.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المندلاوي يدعو مجلس رجال الاعمال لتشجيع نظرائهم للاستثمار في العراق
اردوغان يستقبل رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني في انقرة
بعد اتهامات قضائية.. اعتقال رئيس ديوان الوقف السني السابق في ديالى
اقالة المستشار المساعد لوزير الدفاع لشؤون البرلمان
مجلس الوزراء يقر ستة توصيات لدعم الصناعات الدوائية وتوطينها محلياً
القبض على أربعة متهمين بتجارة المخدرات في الانبار
المالية النيابية: لم تصلنا موازنة 2023 لغاية الان
شمخاني يكشف هدف زيارته إلى العراق
رئيس الجمهورية يهنئ بعيد نوروز
المندلاوي يتفق مع وزير الداخلية الاردني على تنسيق عمل غرف التجارة والصناعة وتسهيل منح الفيزا
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 47.24
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
ر. ح. ن : احسنت كنت مراقبا ومازلت لبعض مواقع التواصل الاجتماعي التي تمجد الطاغية المقبور واتباعه من الثلة المجرمة... ولا ...
الموضوع :
الاولى بكم : محاربة المحتوى البعثي السافل والصدامي الهابط
d8awssccf : الولايات المتحدة الامريكية لن تسمح للعراق باقامة ما يسميه رئيس الوزراء (بالعلاقات المتوازنة ) مع كافة الاطراف ...
الموضوع :
السوداني لوزير الخارجية الأميركي: العراق يسعى إلى علاقات متوازنة
حيدر تكليف شهيد العلوي : اللهم عجل لوليك الفرج ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ايو هيثم : وفقكم الله احسنتم النشر ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
سيدحسن العوادي : اللهم صل على محمد وال محمد ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
ضحى كاظم محمد : اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اقضي حاجتي وفك كربي ووفقني في أمور حياتي واخرتي ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد موسوي : بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ابو محمد : احسنت سر ياوزير الداخلية ولاتهتم لاي صوت نشاز فما تقوم به خطوة مهمة جدا ومحل احترام وتقدير ...
الموضوع :
رسالة إلى السيد وزير الداخلية المحترم…بخصوص ملاحقة أدوات المحتوى الهابط …
إم نور : التطرف والتعصب الديني والسياسات المستبدة مشاريع ومصالح الدول الذاتية. مزقت شعوب المنطقة وهجرتها من ديارها لتعاني البؤس ...
الموضوع :
الأعرجي: العراق ملتزم بإعادة رعاياه مخيم الهول عودة طوعية
مواطن : شكرا للكاتب ان ذكر المناسبة حيث ان ٨ شباط يوم اسود غير ملامح وطن رحم الله كل ...
الموضوع :
ذكرى استشهاد الزعيم عبدالكريم قاسم..!
فيسبوك