القبض على أربعة متهمين بتجارة المخدرات في الانبار

اعلنت قيادة فرقة الرد السريع اليوم الاثنين، القبض على أربعة متهمين بتجارة المخدرات في محافظة الانبار.

وذكر بيان للفرقة انه “لغرض القضاء على عصابات الجريمة المنظمة والسيطرة على آفة المخدرات نفذ الفوج الرابع التابع للواء الثاني فرقة الرد السريع وبالتعاون مع قسمي استخبارات الفرقة ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية، عملية القاء القبض على عصابة تتكون من اربعة اشخاص في مدينة الخالدية بمحافظة الانبار وفق احكام المادة ( ٢٨) ق ع المخدرات.

واضافت “حيث تم تسليمهم اصولياً الى جهة الطلب.