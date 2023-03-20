المالية النيابية: لم تصلنا موازنة 2023 لغاية الان

اكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب مضر الكروي، الاثنين، ان الموازنة لم تصل الى لجنته حتى الان.

وقال الكروي في حديث لـ/ المعلومة /، ان "موازنة 2023 لاتزال لدى هيئة الرئاسة في مجلس النواب ولم تصل الى اللجنة المالية بشكل رسمي".

واضاف، ان "الموازنة قد تبدا حواراتها في اللجنة المالية النيابية ابتداء من الاسبوع القادم".

واشار الى ان "الموازنة فيها العديد من التعقيدات التي نامل ان تجد حلول تفضي الى حسمها قبل التصويت عليها لكن الامر يحتاج الى اسابيع".

وكانت رئاسة مجلس النواب أعلنت قبل ايام وصول موازنة 2023 اليها بانتظار مناقشتها من قبل اللجنة المالية النيابية.