رئيس الجمهورية يهنئ بعيد نوروز

هنأ رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، الاثنين، بمناسبة عيد نوروز وبداية السنة الكردية.

وقال عبد اللطيف في بيان إنه" بمناسبة عيد نوروز وبداية السنة الكردية، أهنئ بحرارة شعب كردستان، وعموم العراقيين، وأتمنى السلام والأمان للجميع".

وأضاف، أن" عيد نوروز هو رسالة تجديد للحیاة والوحدة والتسامح، ونتمنى أن يعزز نوروز والربيع استقرار الأمن والوئام والتعايش السلمي والتسامح وقبول الآخر من أجل خدمة المواطنین وحماية المكتسبات".

واختتم بالقول:" مرة أخرى، أتمنى للجميع عيداً سعيداً وأياماً هانئة"