المندلاوي يتفق مع وزير الداخلية الاردني على تنسيق عمل غرف التجارة والصناعة وتسهيل منح الفيزا

اتفق الوفد النيابي العراقي، اليوم الاثنين، مع وزارة الداخلية الاردنية، على تنسيق عمل غرف التجارة والصناعة وتسهيل منح الفيزا وتأمين الحدود.

وذكر بيان لمكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أن "الوفد النيابي العراقي برئاسة (محسن المندلاوي)، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، التقى اليوم الاثنين (٢٠- آذار ٢٠٢٣)، بوزير الداخلية الاردني (مازن عبدالله الفراية)، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المشتركة".

ودعا المندلاوي إلى "التنسيق بين وزارتي الداخلية في البلدين فيما يتعلق بالتعاون بين غرف التجارة والصناعة العراقية والاردنية، وتسهيل منح الفيزا للتجار ورجال الأعمال لدعم عجلة الاستثمار وزيادة حجم التبادل التجاري".

وبحث النائب الأول "ضرورة تأمين الحدود بين البلدين الجارين ، ودور الجانب الاردني في معالجة المشاكل التي قد تواجه الجالية العراقية والمستثمرين، وتقديم التسهيلات لدخول المسافرين بين البلدين عبر المنافذ البرية، داعيا إلى معاودة اجتماعات المجلس الاقتصادي لغرض الاسراع بتنفيذ مذكرات التفاهم الخاصة بالمنطقة الصناعية والمنطقة الحرة".

من جانبه، اكد وزير الداخلية الاردني، ان "الوزارة تقدم تسهيلات غير مسبوقة للمقيمين والقادمين العراقيين، وان هناك توجيهات لتسهيل وتسريع اجراءات حصولهم على تأشيرة الدخول، واستئناف العمل على التأشيرة الالكترونية بين الجانبين".