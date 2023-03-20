وفد نيابي برئاسة المندلاوي يصل العاصمة الأردنية عمان

وصل وفد نيابي عراقي، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الأردنية عمان؛ لبحث مسألة تعزيز التعاون بين البلدين.

وذكر بيان لمكتب النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي، أن "الوفد النيابي العراقي برئاسة (محسن المندلاوي)، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، اليوم الاثنين (20- آذار 2023)، إلى العاصمة الاردنية عمان تلبية لدعوة رسمية، حيث كان في استقباله النائب الأول لرئيس مجلس النواب الاردني (احمد الخلايله)".

وثمن المندلاوي "دور الاردن ووقوفه إلى جانب العراق في اصعب الظروف، خلال فترتي الحصار والحرب على الإرهاب، مؤكداً على أهمية تعزيز العلاقات لتحقيق مصالح الشعبين الصديقين".

بدوره اثنى الخلايله، وفق البيان، على "الدور الكبير الذي يمارسه العراق على الصعيد العربي والاقليمي والدولي، مشيراً إلى ان هذا النجاح الدبلوماسي للعراق انعكس على الاوضاع في المنطقة واعاد للعراق ثقله ومكانته المعهودة".

ويضم الوفد العراقي كلاً من رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عباس الزاملي، و عضو لجنة النزاهة النيابية خالد سليم، بحسب البيان.