الإطاحة بمسؤول ديوان التعليم لدى "داعش" الارهابي في الانبار

أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الاثنين، القاء القبض مسؤول ديوان التعليم لدى داعش الارهابي في الفلوجة بمحافظة الانبار.

وذكرت الخلية في بيان أنه "من خلال عملية استخبارية تمثلت بمتابعة أمنية دقيقة اثمرت عن تمكن رجال خلية مهمات الاستخبارات الخاصة التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن من الإطاحة بواحد من أهم عناصر عصابات داعش الإرهابية والمطلوب قضائيا وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

وأضافت، ان "الإرهابي كان يعمل لدى العصابات الإرهابية بصفة ما يسمى مسؤول ديوان التعليم بمحافظة نينوى". وأتم البيان: "جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الإرهابي تمهيدا لإحالته إلى القضاء".