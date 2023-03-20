إشادة أوروبية بدور العراق في المنطقة: عامل استقرار

أشاد الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، بالدور المحوريّ الذي يلعبه العراق في المنطقة بوصفه عامل استقرار.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان إن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، ترأس يوم الأحد المُوافق 2023/3/19، والممثل الأعلى للشؤون الخارجيَّة والسياسة الأمنيَّة في الاتحاد الأوروبيّ أعمال الدورة الثالثة لمجلس التعاون العراقيّ الأوروبيّ في العاصمة البلجيكيَّة بروكسل، بمُشارَكة وكلاء وزارات الخارجيَّة والهجرة والنقل والبيئة ورئيس دائرة أوروبا في وزارة الخارجيَّة العراقيَّة وسفير جُمْهُوريَّة العراق لدى الاتحاد الأوروبيّ وسفير جُمْهُوريَّة العراق في برلين، وممثلين عن وزارات التجارة والنفط والماليَّة، وممثلي عن حكومة إقليم كردستان ومن الجانب الأوروبيّ وزراء خارجيَّة فنلندا والسويد والتشيك واليونان والدنمارك ومفوضة الهجرة في الاتحاد الأوروبيّ وممثلي الدوائر المعنيَّة".

وبحث الاجتماع، وفق البيان، "عدد من المواضيع ذات الاهتمام المُشترَك وفي مقدمتها التعاون التجاريّ والاقتصاديّ وسُبُل تطويره، واستثمار الإمكانيات الموجودة لدى الجانبين وبالأخص التعاون في مجال الطاقة والدعم الذي يمكن للاتحاد الأوروبيّ أنَّ يقدمه للعراق في تطوير البنيَّة التحتية لقطاع النفط والغاز، بالإضافة إلى مُناقشة مواضيع التعاون الماليّ والبيئة والهجرة".

من جانبه، أكَّد جوزيب بوريل ووزراء خارجيَّة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبيّ "دعمهم للعراق وحكومته في سعيها لتطبيق برنامجها الحكوميّ في مُكافحة الفساد وبناء دولة ديمقراطيَّة تسود فيها مبادئ حقوق الإنسان".

كما أشاد الجانب الأوروبيّ "بالدور المحوريّ الذي يلعبه العراق في المنطقة بوصفه عامل استقرار وعلى الأخص دوره في الاتفاق السعوديّ الإيرانيّ".

كما تم خلال الاجتماع "الإعلان عن تشكيل اللجنة الفرعيَّة المُختصة بالتعاون الإنمائيّ بين العراق والاتحاد الأوروبيّ".