العراق والسعودية يبحثان دور القضاء في حماية البيئة الأمنة للاستثمار

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الاثنين، خلال استقباله وزير التجارة السعودي ماجد بن عبد الله القصبي، دور القضاء في حماية البيئة الأمنة للاستثمار.

وذكر إعلام القضاء في بيان ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أستقبل اليوم وزير التجارة السعودي ماجد بن عبد الله القصبي وبحث معه دور القضاء في حماية البيئة الأمنة للاستثمار من خلال المحاكم التجارية".

واضاف البيان ان "اللقاء حضره نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط محمد تميم وسفير المملكة في بغداد عبد العزيز الشمري".