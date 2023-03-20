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السوداني يهنئ بأعياد نوروز


قدم رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، التهاني بمناسبة أعياد نوروز.

وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان ان "السوداني، استهل جلسة مجلس الوزراء لهذا اليوم، والوزراء، بتقديم التهاني والتبريكات لأبناء شعبنا الكردي، في إقليم كردستان، وعموم أبناء الشعب العراقي، وحكومات وشعوب الدول المجاورة والصديقة بمناسبة أعياد نوروز".

وأتم البيان: "سائلين الباري جلّ وعلا أن يعيد المناسبة بالخير والسلام والتقدم على الجميع".

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