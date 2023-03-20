وزير الداخلية يوجه بتشكيل لجنة لإجراء الفحص الطبي للمنتسبين بشأن المخدرات

وجه وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، مديرية مكافحة المخدرات بتشكيل لجنة لغرض اجراء الفحص الطبي المفاجئ لمنتسبي الداخلية.

وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب وزير الداخلية، فأنه "بناءً على ما تم عرضه في هيئة الرأي في الجلسة رقم (7) بالساعة (1200) يوم 16 أذار، نسبنا قياد مديرية مكافحة المخدرات بتشكيل لجنة مشتركة لغرض اجراء الفحص الطبي المفاجئ لمنسوبي وزارتنا ( ضباط – مراتب – موظفين) وفي أوقات مختلفة في بغداد والمحافظات اعتباراً من يوم 1/4/2023؛ لغرض كشف حالات تعاطي المواد المخدرة من عدمه".