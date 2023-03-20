البرلمان يعتمد البكالوريوس أساس الحصول على المقعد النيابي

اشترط مجلس النواب خلال التصويت على بعض فقرات قانون الانتخابات النيابية حصول المتنافس بالانتخابات على شهادة البكالوريوس او ما يعادلها من اجل دخول البرلمان.

وبحسب لفقرة أ من البند ثانياً والتي صوت عليها مجلس النواب صباح اليوم فان:

ا - أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها باستثناء كوتا المكونات تكون الشهادة اعدادية فأعلى.

ب- للقوائم الانتخابية تخصيص نسبة لا تزيد على (۲۰٪؜) من عدد المرشحين لشرائح المجتمع من حملة شهادة الدبلوم او الاعدادية او ما يعادلها

- البند ثالثا

يكون غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف بما فيها قضايا الفساد الإداري والمالي المنصوص عليها في المواد (٣٣٠، ٣٣٣، ٣٣٤، ٣٣٥، ٣٣٦، ٣٣٨، ٣٣٩، ٣٤٠ ) من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩م المعدل، بحكم قضائي بات سواء كان مشمولا بالعفو عنها من عدمه.

وكان مجلس النواب قد اعلن تمرير بعض فقرات قانون الانتخابات المحلية، في وقت قرر رفع جلسته الى السبت المقبل لاكمال المباحثات بشأن الفقرات الخلافية.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ان "المجلس باشر في جلسته التي عقدت فجر اليوم الاثنين بحضور 171 نائبا، بالتصويت على مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة "2018.