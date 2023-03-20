الأخبار

السوداني: نتطلع لتحويل العراق إلى مركز للتجارة العالمية بين آسيا وأوروبا


قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، إن زيارته المقررة إلى تركيا، يوم غد الثلاثاء، تكتسب أهمية خاصة في هذا التوقيت مع التطورات الإيجابية التي تشهدها المنطقة، مؤكدا أهمية التوصل إلى تفاهمات مختلفة بين العراق وتركيا.

وكان مصدر حكومي عراقي قد كشف أمس الأحد، عن زيارة مقررة للسوداني إلى تركيا، على رأس وفد حكومي رفيع لبحث جملة من الملفات بين البلدين، كما يلتقي خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) عن السوداني قوله إن الزيارة سيتم فيها "التركيز مع الجانب التركي على تعزيز العلاقات في كافة المجالات، وخاصة المجال الاقتصادي، لا سيما ونحن نتطلع إلى تنفيذ مشروعات اقتصادية طموحة في قطاعي الطاقة والنقل وتحويل العراق إلى مركز للتجارة العالمية بين آسيا وأوروبا من خلال مشروع ميناء الفاو الكبير، وما يرتبط به من مناطق اقتصادية وتجمعات سكنية ونقاط للجذب السياحي".

وأكد السوداني أن "هذه المشاريع ستفتح الطريق أمام تحقيق نقلة اقتصادية للعراق، كما ستسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين العراق وجيرانه، وعلى رأسهم تركيا من ناحية، وبلدان أوروبا وآسيا من ناحية أخرى".

وأضاف: "سنناقش تفاصيل هذه المشروعات مع المسؤولين الأتراك في إطار مساعينا لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية مع تركيا التي وصل ميزان العراق التجاري معها إلى نحو 20 مليار دولار، تتمثل في واردات تركية من المنتجات الكيماوية، والبذور والحبوب والبقوليات، والمفروشات والأدوية والمستلزمات الطبية، وصادرات عراقية إلى تركيا تتركز في النفط".

ضبط الحدود والحصص المائية

وبشأن الصعيد الأمني، ذكر السوداني أن ضبط الحدود سيحتل جانبا من المحادثات، وكذلك التعاون المشترك بين العراق وتركيا، خاصة في الجانب الاستخباري وتبادل المعلومات.

وحول الحصص المائية، أكد رئيس الوزراء أن "مشكلة المياه ستحتل حيزا من المناقشات في أنقرة كذلك"، مثمنا "مساعي الجانب التركي في زيادة حصص المياه التي انطلقت من خلف السدود للعراق". وتابع: "سنبحث معهم كيفية التعاون والتنسيق لضمان حصول العراق على احتياجاته من المياه التي تعد شريان حياة للتنمية والتوسع الزراعي".

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الزيارة الحالية تأتي في توقيت بالغ الأهمية بالنسبة للمنطقة، مشيرًا إلى أن "مشاريع التعاون الاقتصادي التي ننشدها مع أنقرة ستسهم بشكل كبير في خلق فرص العمل في عديد من المحافظات العراقية، وستسرع من وتيرة تحول العراق إلى مركز تجاري يربط القارتين الأوروبية والآسيوية، وسيضع العراق بقوة على خريطة التجارة العالمية".

وتابع: "نضع بالتوازي خططا للتعاون مع تركيا لتعزيز قدراتنا الاقتصادية المشتركة وطبقا لجداول زمنية للمشاريع ذات الأولوية، مع حرصنا على تنويع مصادر الطاقة والاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة لخدمة الطموحات التنموية". وبين أن "المستقبل القريب سيشهد انخراطا اقتصاديا أكبر مع تركيا ومع كل جيراننا ومنطقتنا، لأن هذا الانخراط والتعاون المشترك هو السبيل الوحيد لتجاوز تبعات الأزمات العالمية والتحديات التي تفرضها علينا في هذا التوقيت الحساس".

وأكد رئيس الوزراء العراقي أن "نهج العراق في الفترة الحالية والمستقبلية يعتمد على تعزيز التعاون مع الأشقاء والجيران على الأصعدة السياسية والتجارية والاقتصادية بهدف توثيق التعاون، بما ينعكس على واقع المواطن العراقي وتوفير احتياجاته".

ومن المقرر أن يرافق رئيس الحكومة العراقية، غدا الثلاثاء، كل من وزراء الخارجية، والموارد المائية، والدفاع، ومستشار الأمن القومي العراقي، إلى جانب مستشارين آخرين، وفقا لما أكدته مصادر في بغداد لـ"العربي الجديد".

وقالت المصادر إنه من المتوقع أن يعقد الجانبان مباحثات متعددة حول الملف الأمني، وعلى وجه التحديد أنشطة حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.

وبحث السوداني، يناير/ كانون الثاني الماضي، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي، الملفات المشتركة بين البلدين، مؤكدين التنسيق لملاحقة "الجماعات الإرهابية" في الحدود المشتركة، وخطورة تواجد مسلحي حزب العمال الكردستاني في الأراضي العراقية، بحسب بيان عراقي رسمي.

وتكمن صعوبة إجراء تفاهمات بين حكومة العراق والحكومة التركية بشأن إنهاء تواجد مسلحي حزب العمال الكردستاني في العراق بعدة عوامل ميدانية عسكرية؛ أبرزها وجوده بمناطق يصعب وصول القوات العراقية إليها، ضمن المثلث العراقي الإيراني التركي الواقع تحت إدارة إقليم كردستان، إلى جانب دعم يتلقاه مسلحو الحزب من فصائل مسلحة توصف عادة أنها حليفة لإيران، خاصة في مناطق سنجار غرب نينوى.

وتسبب تواجد عناصر الحزب الذي تصنّفه أنقرة "منظمة إرهابية" في الأراضي العراقية بأضرار أمنية واقتصادية على البلد، وقد شهد إقليم كردستان تراجعاً كبيراً بأعداد السياح بسبب تواجد تلك العناصر، فضلاً عن نزوح آلاف العائلات الكردية التي تضررت جراء تحركات الحزب والضربات التركية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
شمخاني يكشف هدف زيارته إلى العراق
رئيس الجمهورية يهنئ بعيد نوروز
المندلاوي يتفق مع وزير الداخلية الاردني على تنسيق عمل غرف التجارة والصناعة وتسهيل منح الفيزا
الامن الوطني يحبط مخططا ارهابيا لعصابات داعش الارهابية في بغداد
السوداني يؤكد لوزير التجارة السعودي الانفتاح نحو تطوير الشراكة مع المملكة
وفد نيابي برئاسة المندلاوي يصل العاصمة الأردنية عمان
الإطاحة بمسؤول ديوان التعليم لدى "داعش" الارهابي في الانبار
إشادة أوروبية بدور العراق في المنطقة: عامل استقرار
ضبط متهمين بالتجاوز على عقارات بــ53 مليار دينار في نينوى
العراق والسعودية يبحثان دور القضاء في حماية البيئة الأمنة للاستثمار
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 47.21
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
ر. ح. ن : احسنت كنت مراقبا ومازلت لبعض مواقع التواصل الاجتماعي التي تمجد الطاغية المقبور واتباعه من الثلة المجرمة... ولا ...
الموضوع :
الاولى بكم : محاربة المحتوى البعثي السافل والصدامي الهابط
d8awssccf : الولايات المتحدة الامريكية لن تسمح للعراق باقامة ما يسميه رئيس الوزراء (بالعلاقات المتوازنة ) مع كافة الاطراف ...
الموضوع :
السوداني لوزير الخارجية الأميركي: العراق يسعى إلى علاقات متوازنة
حيدر تكليف شهيد العلوي : اللهم عجل لوليك الفرج ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ايو هيثم : وفقكم الله احسنتم النشر ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
سيدحسن العوادي : اللهم صل على محمد وال محمد ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
ضحى كاظم محمد : اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اقضي حاجتي وفك كربي ووفقني في أمور حياتي واخرتي ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد موسوي : بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ابو محمد : احسنت سر ياوزير الداخلية ولاتهتم لاي صوت نشاز فما تقوم به خطوة مهمة جدا ومحل احترام وتقدير ...
الموضوع :
رسالة إلى السيد وزير الداخلية المحترم…بخصوص ملاحقة أدوات المحتوى الهابط …
إم نور : التطرف والتعصب الديني والسياسات المستبدة مشاريع ومصالح الدول الذاتية. مزقت شعوب المنطقة وهجرتها من ديارها لتعاني البؤس ...
الموضوع :
الأعرجي: العراق ملتزم بإعادة رعاياه مخيم الهول عودة طوعية
مواطن : شكرا للكاتب ان ذكر المناسبة حيث ان ٨ شباط يوم اسود غير ملامح وطن رحم الله كل ...
الموضوع :
ذكرى استشهاد الزعيم عبدالكريم قاسم..!
فيسبوك