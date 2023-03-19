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الاطاحة بإرهابي حاول دخول نينوى وضبط اسلحة خفيفة ومتوسطة في ديالى


اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأحد، الإطاحة بإرهابي حاول الدخول إلى محافظة نينوى، فيما ضبطت قوة امنية، عدد كبير من الاسلحة الخفيفة وكمية كبيرة من العتاد الخفيف والمتوسط في محافظة ديالى.

وقالت المديرية في بيان، أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة (استخبارات وأمن) الفرقة السادسة عشرة وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء المشاة الثالث، تم نصب كمين محكم في سيطرة الشهيد العميد سبهان مدخل محافظة نينوى".

وأضاف، أنه "على أثر الكمين، ألقي القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب، وقد جرى تسليمه إلى جهة الطلب ميدانياً وأصولياً".

الى ذلك قالت خلية الإعلام الأمني في بيان، انه "استمراًر لتنفيذ امر القائد العام للقوات المسلحة بملاحقة المطلوبين للقضاء وضبط الاسلحة غير مرخصة، نفذت فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية والمتمثلة باللواء الاول وفوج مغاوير القيادة وقسم استخبارات الفرقة ضمن قيادة عمليات ديالى عملية تفتيش شملت مناطق (بلدروز وحي الزهراء وشاه علي)".

وتابع البيان، ان "العملية اسفرت عن ضبط عدد كبير من الاسلحة الخفيفة وكمية كبيرة من العتاد الخفيف والمتوسط، فضلاً عن رمانات يدوية، حيث تم تسليم المضبوطات للجهات المختصة".

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الاطاحة بإرهابي حاول دخول نينوى وضبط اسلحة خفيفة ومتوسطة في ديالى
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