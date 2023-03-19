العراق يبحث مع أوبك التحديات التي تواجه أسواق النفط

بحث رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، مع الأمين العام لمنظمة أوبك، هيثم الغيص أهم التحديات التي تواجه أسواق النفط.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان أن "السوداني استقبل أمين عام منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص، وتناول اللقاء أهم التحديات التي تواجه أسواق النفط اليوم، وسبل العمل على استقرارها، وأهمية التنسيق بين الدول المصدّرة للنفط؛ من أجل ضمان عدم تذبذب الأسعار، بما يؤثر في الدول المصدّرة والمستهلكة".

واكد السوداني، على "دور العراق المحوري، عضواً مؤسّساً في المنظمة، التي احتضنت بغداد تأسيسها، وأسهمت دائما، عنصراً إيجابياً، بتأمين استقرار المنطقة".

واشار الى ان "العراق ماضٍ في الإفادة من الثروة الغازية بنوعيها المستكشف والمصاحب، بما يؤمن أفضل العوائد للشعب العراقي، ويسهم في تقليل انبعاثات الكربون والتأثيرات البيئية وآثارها الاقتصادية والصحية".