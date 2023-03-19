السوداني: لا نحتاج إلى قوات قتالية أجنبية في العراق وامريكا تتفهم ذلك

اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الاحد، عدم حاجة العراق الى أي قوات قتالية اجنبية على أراضيه، لافتا الى ان الجانب الأميركي يتفهم ذلك.

وقال السوداني في حديث لقناة الجزيرة ان "الاتفاق الذي وقعناه مع إيران اليوم ينص على مسك الحدود المشتركة وتسليم المطلوبين، ونأمل ان يكون الاتفاق عامل استقرار للوضع على الحدود المشتركة".

وأضاف ان "العلاقة بين إيران وأمريكا وبعض دول الخليج يجب ألا تنعكس داخل العراق". وبين ان "العراق يرفض استخدام أراضيه للاعتداء على أي دولة جارة".

ولفت الى ان "العراق لا يحتاج إلى قوات قتالية أجنبية في والأصدقاء بواشنطن يتفهمون هذا الأمر". وتابع ان "هناك أسماء كبيرة من المرجح محاكمتها قريبا بسبب تورطها بالفساد".