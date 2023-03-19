زيدان وشمخاني يبحثان الاجراءات القضائية الخاصة بـ"جريمة المطار"

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، وأمين المجلس الاعلى للامن القومي الإيراني علي شمخاني، اليوم الأحد، الاجراءات القضائية الخاصة بجريمة المطار.

وذكر بيان لمجلس القضاء أن زيدان "استقبل اليوم الاحد الموافق 19 /3 /2023، امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني".

وبحث اللقاء "اخر الاجراءات القضائية الخاصة باللجنة المشتركة للتحقيق في جريمة المطار التي اسفرت عن استشهاد قادة النصر المهندس وسليماني ورفاقهم".

وقبل عامين، استشهد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، بغارة أمريكية في محيط مطار بغداد الدولي.