جنايات مكافحة الفساد تصدر حكما على محافظ بابل الأسبق بالحبس لمدة سنة

أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد حكما على محافظ بابل الأسبق بالحبس البسيط لمدة سنة لقيامه بمخالفة واجباته الوظيفية عمدا.

وذكرت المحكمة في بيان انها " أصدرت حكما على محافظ بابل الأسبق بالحبس البسيط لمدة سنة وفق لأحكام المادة ٣٣١ عن جريمة قيامه بمخالفة واجباته الوظيفية عمدا من خلال ابرامه عقد تأجير ساحة وقوف السيارات في منتجع بابل بمبلغ ١٠٠ ألف دينار بالشهر بمجموع ١٢٠٠٠٠٠ عراقي في السنة دون اعلان مناقصة ".

مشيرة الى انها " قررت إيقاف التنفيذ كون المدان غير محكوم سابقا وان ظروف الدعوى تبعث على الاعتقاد بعدم ارتكابه جريمة عمدية مستقبلا حسب رأي المحكمة فيما طالبت المدان #بالتعهد بحسن السيرة والسلوك مستقبلا