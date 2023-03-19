تسريب ادوية للقطاع الخاص.. سحب يد مسؤولين في دائرة صحة صلاح الدين

أمر وزير الصحة، اليوم الأحد، بسحب يد عدد من المسؤولين في احدى دوائر الصحة بناءً على ثبوت تسريب ادوية للقطاع الخاص.

وذكر بيان للوزارة أنه "ضمن اولويات البرنامج الحكومي باعتماد الشفافية ومتابعة قضايا النزاهة؛ أمر وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي وبناءً على معلومات تم التأكد منها عن تسريب ادوية مستوردة للمؤسسات الحكومية في دائرة صحة صلاح الدين وتم تسريبها للقطاع الخاص".

ووجه الوزير "بشكل عاجل بإرسال فريق متخصص من دائرة التفتيش في مركز الوزارة وبعد التأكد من صحة المعلومات تم التوجيه بسحب يد المعنيين عن الموضوع وتشكيل لجنة متخصصة للتحقيق بشكل معمق في تفاصيل الحادثة واحالة الذين تثبت مسؤوليتهم للجهات المختصة وحسب القوانين النافذة".