السوداني: النظام البعثي ما يزال يهدد الدولة واصلاحاتها

اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، ان النظام البعثي ما يزال يهدد الدولة واصلاحاتها.

وقال السوداني في كلمة له خلال مؤتمر حوار بغداد، ، ان "العراق استعاد مكانته الطبيعية حاضنا للحوارات".

وأضاف، ان " الحكومة الحالية رسمت برنامجا طموحا وشاملا للنهوض بالعراق"، مؤكدا "عدم التهاون مع أي عملية سرقة او استغلال للمال العام من قبل اي حزب او كتلة سياسية".

وأشار السوداني، الى ان " فتوى الجهاد الكفائي لملمت شمل الشعب وقادت اشرس المعارك ضد الإرهاب".