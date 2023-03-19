"أسباب سياسية".. نائب سابق: نقل عضوية السلامي كلمة حق يراد بها باطل

عد عضو مجلس النواب السابق، جاسم البياتي، اليوم الاحد، نقل عضوية النائب هادي السلامي من لجنة النزاهة النيابية الى الزراعة من قبل رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي "كلمة حق يراد بها باطل"، فيما رجح نقل عضوية النائب ورائها أسباب سياسية

وقال البياتي في حديث لـ/ المعلومة /، إن "صلاحية رئيس مجلس النواب تتمثل بنقل أعضاء مجلس النواب في حال تعدت اللجنة سبعة أعضاء، الا أن اختيار النائب هادي السلامي ونقله من النزاهة الى الزراعة قد تكون وراءها أسباب سياسية معينة".

وأضاف، أن "نقل النائب من لجنة الى أخرى كلمة حق يراد بها باطل"، مؤكداً أن "اغلب أعضاء مجلس النواب يحاولون الانضمام الى اللجان المهمة كالنزاهة والدفاع والمالية".

وفي وقت سابق من اليوم، قرر رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، نقل عضوية النائب هادي السلامي من لجنة النزاهة النيابية الى لجنة الزراعة، وسط امتعاض النائب.

بدوره، اكد عضو مجلس النواب، هادي السلامي، أنه الى الان لا يوجد نظام داخلي في لجنة النزاهة"، مبينا انه "طالب بان يكون نظام داخلي في اللجنة حسب القانون والنظام الداخلي، من اجل سيادة القانون، لكن هذا الامر ازعجهم"، بحسب وصفه.

وكان عضو مجلس النواب، محمد سعدون السوداني، قد حذر، في وقت سابق، من تكرار حادثة اقالة النائب ليث الدليمي من قبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع نواب آخرين، وفيما عد تصرف الأخير بـ"الاستبدادي الديكتاتوري"، طالب البرلمان بوقفة لمنع خرق الدستور ومكافحة التصرفات الفردية.