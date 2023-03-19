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ضـبط تلاعب وسـرقـة بدائـرة الصحـة وشركة التجهيزات الزراعية في بابل


كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، حالات تلاعبٍ ومُخالفاتٍ وسرقةٍ في دائرة صحَّة بابل والشركة العامَّة للتجهيزات الزراعيَّة في المُحافظة.

دائرة التحقيقات، ذكرت في بيان أنَّ "ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في بابل، التي انتقلت إلى دائرة الصحَّة، كشفت عن قيام مُدير قسم التخطيط الأسبق واثنين من الأطباء بالتلاعب بخلاصات الخدمة الخاصَّة باثنتين من الصيدلانيَّات وتحويلهنَّ إلى صيدلانيَّاتٍ مُمارساتٍ، خلافاً للتعليمات"، مُبيّـنةً "ضبط تلاعبٍ بتواريخ مُباشرة عددٍ من الأطباء من قبل مُوظَّفي قسم الأمور الإداريَّة والماليَّة والقانونيَّة؛ لغرض التغطية على فترة غيابهم البالغة (26) يوماً".

وأضافت الدائرة إنَّه "تمَّ ضبط صورٍ ضوئيَّةٍ لأوليَّاتٍ متعلقةٍ بقيام (7) أطباء بالعـمل كتـدريـسين بدون مُوافقاتٍ أصوليَّـةٍ، فـضلاً عن أوليَّات عمل المُمرضين الماهرين".

وتابعت إنَّ "ملاكات المكتب ضبطت أمين مخزنٍ في الشركة العامَّة للتجهيزات الزراعيَّة في بابل، بعد أن رصدت وجود نقصٍ وسرقةٍ لمادتي سماد اليوريا والداب بلغ أكثر من (94) طناً"، لافتةً إلى أنَّ "قاضي محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بقضايا النزاهة قرَّر توقيف المُتَّهم وفق أحكام المادة (316) من ق. ع.ع".

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ضـبط تلاعب وسـرقـة بدائـرة الصحـة وشركة التجهيزات الزراعية في بابل
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