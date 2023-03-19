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النزاهة تضبط هـدر 58 مليار دينار في بلديتي النجـف والكوفة


أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، تنفيذها عمليَّتين نوعيَّتين كبيرتين كشفت خلالهما عن هدرٍ للمال العام ومُخالفاتٍ بأكثر من (58,000,000,000) مليار دينار في بلديَّتي النجف والكوفة.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة بحديثها عن عمليَّة الضبط التي نفَّذتها ملاكات مكتب تحقيق النجف بناءً على معلوماتٍ وردت من أحد أعضاء مجلس النوَّاب عن المُحافظة، أشارت إلى أنَّ "أعمال المُتابعة والتحقيق توصَّلت إلى هدر مبلغ (52,172,000,000) مليار دينارٍ تمَّ تخصيصها؛ لصيانة وتصليح الآليات التابعة لبلديَّة المحافظة على مدار ستة أعوامٍ تمتدُّ من (2017 ولغاية 2022)، موضحةً أنه "وبعد الاطلاع على جداول صرف تلك المبالغ تبيَّن صرف مبلغ (27,992,000,000) مليار دينار للتصليح خلال عامي 2020 و2021 فقط".

وفي مُديريَّة بلديَّة الكوفة، "رصدت ملاكات المكتب وجود مُستندات صرفٍ تعود لعامي (2021 و2022) وصلت مبالغها إلى (6,081,868,910) مليارات دينارٍ، لم يتم توقيعها من قبل المحاسب والمُدقّق ومُدير الحسابات ومدير البلديَّة، خلافاً للقانون، لافتةً إلى أنَّ تلك المُستندات تتعلَّق برواتب عمل التنظيف وتجهيز مواد مُتنوِّعة لبلديَّة الكوفة".

وأضافت إنَّ "قيمة مبالغ المُستندات غير المُوقَّعة للعام 2021 بلغت (5,542,758,460) مليارات دينارٍ، فيما بلغت قيمتها خلال عام 2022 (539,110,450) مليون دينارٍ".

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النزاهة تضبط هـدر 58 مليار دينار في بلديتي النجـف والكوفة
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