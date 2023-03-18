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البرلمان يؤجل التصويت على مشروع قانون وينهي قراءة ثلاثة مشاريع


قرر مجلس النواب، اليوم السبت، تأجيل التصويت على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون الاستثمار، فيما أنهى قراءة ومناقشة ثلاثة مشاريع.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس أن "البرلمان، أجل التصويت على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (۲۰) لسنة ١٩٩٨".

وأضاف البيان، أن "مجلس النواب أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون المصادقة على الحساب الختامي للسنة المالية ٢٠١٢".

وتابع، أن "المجلس أنهى قراءة تقرير اللجنة المؤقتة المكلفة بوضع توصيات لمكافحة المخدرات".

وأشار البيان إلى "إنهاء تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية في شأن انشاء صندوق دولي للتعويض عن اضرار التلوث بالزيت لعام ۱۹۹۲".

ولفت الى، أن "مجلس النواب انهى تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل البحري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية مصر العربية".

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