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"الكذبة الشنيعة".. روسيا تطلب اجتماعاً دولياً يخص العراق


طلبت روسيا إجراء مشاورات في إطار مجلس الأمن الدولي يوم 20 مارس، حيث ستُعقد في صيغة مغلقة، بمناسبة الذكرى السنوية الـ20 للغزو الأمريكي للعراق.

وأعلن ذلك اليوم السبت، النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، وقال في قناته على "تيلغرام":"يوم 20 مارس هو الذكرى العشرون للغزو الأمريكي للعراق، بناءً على كذبة شنيعة تمت في مجلس الأمن، عندما هزّ وزير الخارجية كولن باول أنبوب اختبار أمام الجميع، زاعما أن في داخله عيّنة من سلاح فتاك تم العثور عليها في العراق".

وأضاف: "الأمر يتعلق بالعواقب الوخيمة لغزو العراق ومنطقة الشرق الأوسط بأسره، والتي لم يتعاف منها حتى الآن، ولم يستجب لها أحد. وإنما تم تعزيز "النظام القائم على القواعد" سيئة السمعة، أو بالأحرى الفوضى لصالح الولايات المتحدة وحلفائها".

وأردف بوليانسكي: "قرّرنا مساعدة الأمريكيين في الاحتفال بهذا التاريخ الحزين (من غير المرجح أن يخمنوا هم أنفسهم) ونعتزم إثارة هذه المسألة في 20 مارس خلال مشاورات مجلس الأمن. وسيُختتم هذا الاجتماع، ولكن بعد ذلك، في حوالي الساعة 19:00. بتوقيت موسكو، سنتوجه إلى الصحافة ولنبدأ تقييماتنا".

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