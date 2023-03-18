الأخبار

النزاهة تنفذ عمليات ضبط في دوائر حكومية بالنجف: هدر بالمليارات


أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، عن تنفيذها (8) عمليَّات ضبطٍ في دوائر التسجيل العقاري والبلديَّة والصحَّة والمطار الدولي في مُحافظة النجف، مُبيّنةً أنه تمَّ خلالها ضبط (7) مُتَّـهمين.

وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، أنَّ "فريق شعبة التحرّي في مكتب تحقيق النجف تمكَّن من ضبط معاون مدير التسجيل العقاري في النجف الثانية، ومُوظَّفٍ آخر؛ لقيامهما بتزويد محكمة بداءة النجف بصورة قيد عقارٍ تُقدَّرُ قيمته بـ (5,600,000,000) مليارات دينارٍ باسم أحد الأشخاص، خلافاً لما موجود في السجلات، مُوضحةً أنَّ المحكمة اعتمدته دليلاً سبباً للحكم لمصلحة ذلك الشخص، بالرغم من عائديَّة العقار إلى مُديريَّة بلديَّة النجف".

وأضافت، أنَّ "الفريق ضبط (5) مُوظَّفين في بلديَّة النجف/ قسم الوحدة الصناعيَّـة؛ لاستغلالهم وظيفتهم والانتفاع على حساب الدولة، عبر تقديمهم كشوفاتٍ ومعلوماتٍ خلافاً للحقيقة، وإيهام المُراجعين بعدم وجود من يرغب بإيجار عقارات الدولة ضمن الحي الصناعي في المدينة وفي حدود مسؤوليَّـتهم، لافتةً إلى أنَّ جميع تلك العقارات مشغولة منذ العام 2010، دون دفع بدل الإيجار إلى البلديَّة، فضلاً عن تأجير مخزنٍ بثمنٍ بخسٍ لأحد المواطنين الذي قام بتغيير استعماله خلافاً لشروط العقد، وبناء (9) محلاتٍ وتأجيرها من الباطن بمبلغٍ كبيرٍ".

وفي مطار المحافظة الدوليّ، أشار البيان إلى "تنفيذ ثلاث عمليَّات ضبطٍ مُنفصلةٍ، تمَّ خلالها الكشف عن هدر مبلغ (553،345) ألف دولارٍ أمريكيٍّ من المال العام عـبر تنـظيم معاملات شراءٍ صوريَّةٍ، وارتكاب مُخـالـفاتٍ قـانــونيَّـةٍ، كـما تمَّ رصد عدم التزام الشركة المُجهِّزة لوقود الطائرات، وإعادة تشغيل وإدارة حقل الوقود في المطار بتنفيذ شروط السلامة الخاصَّة بمحطة الوقود المُحدَّدة من قبل مُديريَّـة الدفاع المدني".

وتابعت الدائرة، أنَّه "بالانتقال إلى دائرة صحَّة النجف، رصد فريق المكتب الميدانيّ أوليَّات عقدي تجهيز(64) آلة نفخٍ تمَّ شراؤها بمبلغ (385,000,000) مليون دينارٍ، وهو مبلغٌ فيه مغالاةٌ ولا يتناسب مع المبلغ الحقيقيِّ، وعدم قيام الدائرة بإرسال الاستقطاعات الضريبيَّة خلال العام 2019، إضافة إلى المُخالفات التي تمَّ تشخيصها بموجب تقرير ديوان الرقابة الماليَّة - دائرة تدقيق المنطقة الوسطى، فضلاً عن مغالاةٍ في عقد الأعمال التكميليَّة لمُستشفى الأمل بمبلغ (163,000,000) مليون دينار، وقيام لجنة التنفيذ في دائرة الصحَّة بالتلاعب بالأسعار وجلب وصولات شراءٍ وعروضٍ من شركاتٍ وهميَّةٍ، ووجود تشابهٍ في التواقيع والخط في تلك الوصولات، رغم الزعم بصدورها عن شركاتٍ ومكاتب مُختلفةٍ".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
البرلمان يؤجل التصويت على مشروع قانون وينهي قراءة ثلاثة مشاريع
"الكذبة الشنيعة".. روسيا تطلب اجتماعاً دولياً يخص العراق
النزاهة تنفذ عمليات ضبط في دوائر حكومية بالنجف: هدر بالمليارات
تحذيرات سياسية من تحول خلافات السنة لـ"صدام مسلح"
البرلمان يؤجل التصويت على تعديل قانون الاستثمار الصناعي
مجلس النواب يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي
الحشد الشعبي يختتم عملية أمنية ناجحة شملت محافظتي صلاح الدين وكركوك
الحشد الشعبي يطيح بتاجر مخدرات جنوب الموصل
الحشد الشعبي يحبط مخططا إرهابيا لاستهداف قطعات عسكرية جنوب كركوك
الاتحاد: خطوات بارزاني الاستفزازية ستؤدي الى تقسيم الاقليم
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 47.21
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3703.7
ريال قطري 395.26
ريال سعودي 383.14
ليرة سورية 0.57
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.75
التعليقات
ر. ح. ن : احسنت كنت مراقبا ومازلت لبعض مواقع التواصل الاجتماعي التي تمجد الطاغية المقبور واتباعه من الثلة المجرمة... ولا ...
الموضوع :
الاولى بكم : محاربة المحتوى البعثي السافل والصدامي الهابط
d8awssccf : الولايات المتحدة الامريكية لن تسمح للعراق باقامة ما يسميه رئيس الوزراء (بالعلاقات المتوازنة ) مع كافة الاطراف ...
الموضوع :
السوداني لوزير الخارجية الأميركي: العراق يسعى إلى علاقات متوازنة
حيدر تكليف شهيد العلوي : اللهم عجل لوليك الفرج ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ايو هيثم : وفقكم الله احسنتم النشر ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
سيدحسن العوادي : اللهم صل على محمد وال محمد ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
ضحى كاظم محمد : اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اقضي حاجتي وفك كربي ووفقني في أمور حياتي واخرتي ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد موسوي : بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ابو محمد : احسنت سر ياوزير الداخلية ولاتهتم لاي صوت نشاز فما تقوم به خطوة مهمة جدا ومحل احترام وتقدير ...
الموضوع :
رسالة إلى السيد وزير الداخلية المحترم…بخصوص ملاحقة أدوات المحتوى الهابط …
إم نور : التطرف والتعصب الديني والسياسات المستبدة مشاريع ومصالح الدول الذاتية. مزقت شعوب المنطقة وهجرتها من ديارها لتعاني البؤس ...
الموضوع :
الأعرجي: العراق ملتزم بإعادة رعاياه مخيم الهول عودة طوعية
مواطن : شكرا للكاتب ان ذكر المناسبة حيث ان ٨ شباط يوم اسود غير ملامح وطن رحم الله كل ...
الموضوع :
ذكرى استشهاد الزعيم عبدالكريم قاسم..!
فيسبوك