الحشد الشعبي يختتم عملية أمنية ناجحة شملت محافظتي صلاح الدين وكركوك

اختتمت قيادتا عمليات كركوك وشرق دجلة ومحور الشمال، السبت، بمشاركة الجيش العراقي والقوات الأمنية، العملية الأمنية الواسعة في المناطق المشتركة بين محافظتي كركوك وصلاح الدين.

وذكر اعلام الحشد في بيان أن "العمليات شاركت بها ألوية 61،52، 16،63، 40 وفوج المهمات الخاصة، وفوج قيادة العمليات الخاص ضمن قيادة كركوك وشرق دجلة وقيادة محور الشمال في الحشد الشعبي بالاشتراك مع المديريات الساندة والفنية".

كما شاركت في العملية الأمنية "قوات الجيش والرد السريع وطيران الجيش خلف سلسلة جبال قضاء الطوز بمحافظة صلاح الدين لملاحقة خلايا داعش الإجرامي والحد من تحركات عناصره بين كركوك وصلاح الدين".

وأسفرت العملية عن "تدمير 8 مضافات لفلول داعش الإرهابي والعثور على 3 عبوات ناسفة كانت معدة لاستهداف القطعات العسكرية"