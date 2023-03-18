الحشد الشعبي يحبط مخططا إرهابيا لاستهداف قطعات عسكرية جنوب كركوك

تمكنت قوات الحشد الشعبي، السبت، من احباط مخطط إرهابي لاستهداف القطاع العسكرية جنوب كركوك.

وذكر اعلام الحشد في بيان أن "عملية أمنية واسعة، أسفرت عن العثور على 3 عبوات ناسفة كانت معدة لاستهداف القطعات العسكرية في اطراف وادي الشاي".

وأوضح أن "قيادتي عمليات كركوك وشرق دجلة ومحور الشمال وبمشاركة الجيش العراقي والقوات الأمنية انطلقت بعملية دهم وتفتيش وتأمين في المناطق المشتركة بين محافظتي كركوك وصلاح الدين".