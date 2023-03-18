بحوزتهم صواعق تفجير.. اعتقال 6 اجانب حاولوا دخول العراق بطريقة غير شرعية

اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم السبت، القبض على 6 متهمين اجانب لمحاولتهم دخول الاراضي العراقية بصورة غير شرعية، فيما أشار الى أن المتهمين بحوزتهم ١١٩٠٠ صاعق تفجير في محافظة نينوى.

وذكرت الهيئة في بيان انه "بناء على معلومات استخبارية تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بالتعاون مع قيادة قوات الحدود في وزارة الداخلية من القبض على ستة متهمين من الجنسية السورية اثناء محاولتهم الدخول الى الاراضي العراقية وتحديدا في قضاء سنجار في محافظة نينوى".

واشارت الى ان "المتهمين ضبطت بحوزتهم صواعق تفجير تستخدم للرمانات المتفجرة وعددها ١١٩٠٠ صاعق وبندقية كلاشنكوف"، مضيفة انه "تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اصوليا".