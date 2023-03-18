النائب علي الحميداوي : الموسم النيابي الحالي سيكون غزيرا بالقوانين الهامة

اكد النائب عن الاطار التنسيقي علي جاسم الحميداوي، السبت، أن الفصل التشريعي الحالي سيكون زاخرا من حيث تشريع القوانين المهمة، مبينا أن هناك قوانين مهمة سيتم تمريرها خلال الجلسات القادمة.

وقال الحميداوي في حديث ل / المعلومة/ ، أن "الفصل التشريعي الحالي سيكون زاخرا من حيث تضمين قوانين مهمة على جدول أعمال المجلس".

وأضاف ان "قوانين الموازنة، والضمان الاجتماعي، وحرية التعبير، والجرائم المعلوماتية، وقانون الانتخابات بالإضافة إلى قوانين خدمية واقتصادية وقوانين معاهدات واتفاقيات تخدم الحكومة ".

وأشار إلى أن " مجلس النواب ماض بتشريع القوانين المهمة والتي طال انتظارها طويلا لاسيما القوانين التي تهم شريحة الفقراء ".

وكان قد اكد عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي في حديث سابق لوكالة / المعلومة/ تركيز البرلمان بكل لجانه لتهيئة الأجواء من اجل التصويت على قانون الموازنة العامة لتوقف العديد من أمور الدولة عليها.