بعد إعلان خروج العراق من قائمة المراقبة الخاصة، وفد أمريكي يزور مديرية مكافحة الاتجار بالبشر

زار وفد من السفارة الأمريكية، اليوم الخميس، مديرية مكافحة الإتجار بالبشر، مؤكدين دعم السفارة الكامل واستعدادها للتعاون مع المديرية، مهنئين مديرها بمناسبة حصوله على جائزة البطولة العالمية، إذ ذكرت وزارة الداخلية في بيان لها، ان مديرية مكافحة الإتجار بالبشر في العراق استقبلت وفدًا من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، ضمّ ميشيل سايدر، مسؤولة القسم السياسي، ودانيت سوليفان، مسؤولة ملف حقوق الإنسان والإتجار بالبشر.

وأشاد الوفد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة العراقية في مكافحة هذه الجريمة الخطيرة، مثمنين الدور الريادي لوزير الداخلية، رئيس اللجنة العليا لمكافحة الإتجار بالبشر، وللمديرية في تفكيك الشبكات الإجرامية وتعزيز منظومة الحماية للضحايا، بحسب البيان.

وخلال اللقاء، قدّم الوفد التهنئة لمدير مكافحة الإتجار بالبشر بمناسبة حصوله على جائزة البطولة العالمية، والتي مثّلت اعترافًا دوليًا بالدور المتميز الذي لعبته المديرية في مكافحة الإتجار بالبشر، وأسهمت بشكل مباشر في إعلان خروج العراق من قائمة المراقبة الخاصة.

وأكدت ميشيل سايدر ودانيت سوليفان أن التقدم الذي أحرزه العراق في التصدي لجريمة الإتجار بالبشر يعكس التزامًا حقيقيًا بمبادئ حقوق الإنسان والقوانين الدولية ذات الصلة. كما أبدتا استعداد السفارة الأمريكية للتعاون الكامل مع مديرية مكافحة الإتجار بالبشر وتقديم الدعم لتعزيز قدراتها ومواصلة تحقيق الإنجازات في هذا المجال، وفقا للبيان.

وأضاف البيان إن هذه الزيارة تأتي في إطار الشراكة الدولية التي تسعى إلى مواجهة هذه الظاهرة، وتجدد التأكيد على مكانة العراق بين الدول المتقدمة في التصدي لجريمة الإتجار بالبشر.