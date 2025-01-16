قيادة عمليات بغداد تعتقل 13 متهما بينهم متهم بجرائم "الحرق والتهديد" وعصابة "لتعاطي وترويج المواد المخدرة"

اعتقلت قوات قيادة عمليات بغداد 13 متهما بينهم متهم بجرائم "الحرق والتهديد" وعصابة "لتعاطي وترويج المواد المخدرة" وضبطت اسلحة واعتدة بجانبي الكرخ والرصافة.

وذكرت القيادة في بيان انه بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة وملاحقة الخارجين على القانون وعصابات الجريمة المنظمة والجنائية، تمكنت تشكيلات فرقة (المشاة السابعة عشر) والأولى، والالية شرطة اتحادية بإسناد الوكالات والأجهزة الاستخبارية، من القاء القبض على (١٣) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهم بجرائم "الحرق والتهديد" وعصابة لتجارة وترويج المواد المخدرة مكونة من شخصين اثنين ضبط بحوزتهما كمية من مادة الكريستال، واخرين بقضايا (السرقة، مشاجرات مسلحة) والاستيلاء على اسلحة واعتدة غير مرخصة وذلك ضمن مناطق (الكمين، حي الجزائر/قضاء المحمودية، العبيدي، بسماية، الكرادة، الزعفرانية، الدورة) بجانبي الكرخ والرصافة.

واوضح انه تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لأكمال الإجراءات القانونية بحقهم./