وزير التعليم العالي : الحكومة ومؤسساتها التنموية حققت مؤشرات إيجابية في مساحة تدويل التعليم

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي أن الحكومة ومؤسساتها التنموية حققت مؤشرات إيجابية في مساحة تدويل التعليم.

وقال العبودي في كلمة "في انطلاق أعمال أسبوع العلم العراقي - الإيراني في كربلاء المقدسة بمشاركة أكثر من مئة جامعة من البلدين أن النسخة الثانية لأسبوع العلم العراقي الإيراني ستمضي بالتفاصيل إلى حيز التطبيق على صعيد تبادل العلماء والأساتذة والباحثين وتنفيذ المشاريع البحثية والتكنولوجية والتبادل الثقافي والمنح الدراسية وإقامة الورش التخصصية وتحفيز التعاون التقني والمهني وإنشاء حدائق مشتركة للعلوم والتكنولوجيا".

وأوضح العبودي بحسب بيان للوزارة أن "الحكومة العراقية ومؤسساتها التنموية لا سيما وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حققت مؤشرات إيجابية في مساحة تدويل التعليم وميدان التنمية المستدامة وأظهرت اسم العراق في مراتب دولية مهمة؛ بفضل الاهتمام الحثيث بالبحث العلمي وصعود مؤشر النمو في النشر العالمي"، مشيرا إلى، أن "مسار جودة التعليم في المؤسسات الجامعية العراقية قد أعطى ضمانة الوصول إلى الاعتمادية الدولية وجعل البرامج الدراسية والشهادات الممنوحة على مستوى عال من الرصانة العلمية".

بدوره اعرب وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا الإيراني حسين سيمائي صراف عن شكره لمستوى التنظيم العالي لأسبوع العلم المشترك، لافتا إلى أهمية التعاون العلمي بين جامعات البلدين وتعزيز موقعهما في التصنيفات العالمية".

ولفت البيان إلى، أن "الجانبين وقعا برنامجا تنفيذيا بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية ووزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا الإيرانية تضمن محاور عدة منها: تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين ببرنامج المنح الدراسية للدراسات الجامعية الأولية والدراسات العليا ولا سيما ضمن برنامج ادرس في العراق، وتنظيم ورش عمل تدريبية للتدريسيين والطلبة، وتشجيع التعاون في مجال الإشراف العلمي المشترك، وإمكانية تبادل الأساتذة الجامعيين لإجراء البحوث العلمية المشتركة وإلقاء المحاضرات في مجالات تخصصهم، والعمل على إنشاء حديقة علمية مشتركة في العراق تحت إدارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية".