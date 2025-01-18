الإطاحة ب(١٠) تجار مخدرات وضبط أدوية منتهية الصلاحية وغلق مكتب حوالات وهمي ببغداد

اعلنت المديرية العامة للاستخبارات والامن عن الإطاحة ب(١٠) تجار مخدرات وضبط أدوية منتهية الصلاحية وغلق مكتب حوالات وهمي في بغداد.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان:" انه وعبر معلومات استخبارية دقيقة القت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد القبض على عشرة تجار ومروجين للمواد المخدرة في مناطق مختلفة من العاصمة ، بحوزتهم وبالجرم المشهود مواد مخدرة وادوات تعاطي بالإضافة إلى اسلحة خفيفة تمت مصادرتها وتسليم المتهمين إلى الجهات المختصة".

واضافت:" ان مفارز المديرية الميدانية ضبطت أدوية منتهية الصلاحية ومهربة من المستشفيات الحكومية والتي يمنع تداولها في القطاع الخاص كانت موجودة داخل احدى الصيدليات بمنطقة الكرادة ببغداد ، حيث تم إلقاء القبض على متهم ومصادرة الأدوية" .

وتابعت:" ان مفارز المديرية الميدانيةاغلقت مكتبا وهميا للحوالات المالية واعتقلت ثلاثة مطلوبين للقضاء وفق مذكرات قبض صادره بحقهم (٤٥٧/٥٧ )غسيل الأموال، حيث جرى تسليم المتهمين اصوليا إلى الجهات المعنية"،