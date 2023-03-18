رئيس كتلة الصادقون النيابية: ملفا استشهاد القادة وإخراج القوات الأجنبية لا يمكن التنازل عنهما

اكد رئيس كتلة الصادقون النيابية عدنان فيحان، السبت، استحالة التنازل عن ملفي استشهاد القادة وإخراج القوات الأجنبية ، مبينا ان الاستقرار لا يتم الا بالسيادة الكاملة على أراضي وسماء ومياه العراق.

وقال فيحان في حوار متلفز ان "ملف استشهاد القادة وإخراج القوات الأجنبية لا يمكن التنازل عنهما وان أي شخص يعتقد ان بقاء القوات الأجنبية هو من مصلحة العراق فهو واهم|".

وأضاف ان "الاستقرار لا يتم الا بالسيادة الكاملة على أراضي وسماء ومياه العراق ويجب احترام السيادة والأعراف الدبلوماسية ولن نسمح لاي احد التجاوز على تلك الأعراف".

وأشار رئيس كتلة الصادقون النيابية عدنان فيحان الى ان " ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جنين بلاسخارت بات دورها واضحا في تدخلها بالشأن العراقي وهو امر غير مبرر مطلقا".