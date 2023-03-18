محلل سياسي : : تصريحات "المبخوت" كفيلة بوضعه في دائرة المساءلة القانونية

اكد المحلل السياسي حازم الباوي، اليوم الجمعة، ان حديث رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي الصحفي الاخير كفيل بفتح ملفات خطيرة خلال حقبة حكمه ووضعه في دائرة المساءلة القانونية.

وقال الباوي لـ /المعلومة/، ان "كل فقرة تحدث بها الكاظمي كفيلة بان تضعه في دائرة المساءلة القانونية كون جميع ملفات موضع الشبهة التي تناولها تقع تحت سلطته الدستورية التنفيذية".

واضاف ان "المخالفات التي كشف عنها الكاظمي سيما المالية منها وابرزها ما تسمى بسرقة القرن بالامكان وضعها في مصاف الفضائح السياسية الاقتصادية الكبرى التي بامكانها ان تعصف بمستقبل اي سياسي حاضرا ومستقبلا".

ولفت الباوي الى ان "تسليم المدعو ضياء الموسوي والذي يوصف بانه الذراع الايمن لمصطفى الكاظمي نفسه الى السلطات العراقية بامكانه ان ينطوي على جملة ملفات خطيرة كونه يمثل الصندوق الاسود لتلك الحقبة التي حكم بها "المبخوت" العراق وحمله اعباء سياسية واقتصادية وامنية كثيرة".