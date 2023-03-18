خشان : نتوقع قرارات قضائية ضد مخالفات الحلبوسي

توقع عضو لجنة النزاهة النيابية النائب المستقل باسم خزعل خشان، السبت، إصدار المحكمة الاتحادية العليا قرارات ازاء مخالفات رئيس البرلمان محمد الحلبوسي .

وقال خشان في حديث ل/المعلومة/ إن "هناك أكثر من دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية بخصوص مخالفات رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي".

وأضاف أن "رئيس البرلمان ارتكب مخالفات ونتوقع اصدار المحكمة العليا الاتحادية قرارات تنصف القانون قبل انصاف النواب".

وأشار إلى أن "معظم الدعاوى ضد الحلبوسي موجودة في المحكمة الاتحادية تثبت وجود مخالفات جسيمة ارتكبها الحلبوسي ".

وكان خشان قد اتهم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بالتقاعس عن اداء واجبات وظيفته وخيانة العشب العراقي.