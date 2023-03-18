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القبض على إرهابي وضبط مواد متفجرة في كركوك


أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، القاء القبض على ارهابي وضبط مواد متفجرة في كركوك.

وذكرت المديرية في بيان أنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تم مداهمة مكان يتواجد به أحد الارهابيين في قرية جاروكه بمحافظة كركوك".

وأضافت: "على أثر العملية، تم القبض عليه وهو مطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب"، مبينة: "وبعد البحث والتفتيش في المكان ذاته تم ضبط مواد متفجرة وعتاد خفيف ورمانات هجومية في قضاء داقوق".

وأتم البيان: "مفارز الجهد الهندسي قامت برفع المواد وتم تسليمه مع المضبوطات إلى جهة الطلب أصولياً".

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