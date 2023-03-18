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السوداني يؤكد تقديم الدعم لمنتخب الشباب في استحقاقهم ببطولة كأس العالم


أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، تقديم الدعم والإسناد لمنتخب الشباب في استحقاقهم ببطولة كأس العالم.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان  أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى اتصالاً فديوياً ببعثة منتخبنا الشبابي الكروي قبل ساعات من مواجهته منتخب شباب أوزبكستان في المباراة النهائية لبطولة شباب آسيا، المقامة حاليا في العاصمة الأوزبكية طشقند".

وبارك السوداني، في "مستهل الاتصال تأهل منتخب الشباب إلى بطولة كأس العالم للشباب، وحثَّ اللاعبين على مواصلة الانتصارات، ورسم الفرحة على وجوه العراقيين، وتحقيق تطلعات الجماهير الرياضية، واستكمال إنجازات الكرة العراقية، مثلما فعل المنتخب الأول في فوزه ببطولة خليجي البصرة"

وأكدَّ رئيس مجلس الوزراء "تقديم كل الدعم والإسناد للمنتخب العراقي للشباب، لاستحقاقهم القادم في بطولة كأس العالم للشباب التي ستُقام في إندونيسيا في شهر أيار المقبل".

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السوداني يؤكد تقديم الدعم لمنتخب الشباب في استحقاقهم ببطولة كأس العالم
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