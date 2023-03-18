الأخبار

الدفاع تنعى الضابط "ليث الخيكاني" أحبط محاولة لاستهداف زائري الإمام الكاظم


نعت وزارة الدفاع، اليوم السبت، الملازم أول "ليث الخيكاني"، بعد معاناة مع إصابة بليغة تعرض لها خلال عملية أمنية في الطارمية، شمالي بغداد.

وذكر بيان للدفاع أنها "تنعى فقيدها البطل، الملازم أول ليث حسين فرعون حسين الخيكاني، أحد ضباط فوج المغاوير الثالث، لواء مغاوير قيادة عمليات بغداد، والذي أصيب خلال تنفيذ عملية استباقية في (١٦ شباط ٢٠٢٣) بقضاء الطارمية، أثناء تنفيذ الخطة الخاصة بتوفير الحماية لزائري مرقد الإمام الكاظم (عليه السلام)".

وبينت، أنه "استشهد صباح يوم (١٨ آذار ٢٠٢٣)، متأثراً بجراحه التي أصيب بها أثناء الواجب".

وفي 16 شباط الماضي، أعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، إحباط مخطط لاستهداف زائري الإمام الكاظم.

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السوداني يؤكد تقديم الدعم لمنتخب الشباب في استحقاقهم ببطولة كأس العالم
الدفاع تنعى الضابط "ليث الخيكاني" أحبط محاولة لاستهداف زائري الإمام الكاظم
الكونغرس يتجه إلى إنهاء تفويض حرب العراق
البصرة.. ضبط حالات استيلاء على عقارات وتزويرٍ ومغالاةٍ وهدرٍ للمال
بمئوية المتحف العراقي.. السوداني: نتمسّك بثروتنا الثقافية والهويّة الآثارية
المندلاوي يفتتح قضاء مندلي في ديالى ويعلن عودة المدينة إلى استحقاقها الطبيعي
رسمياً.. تسليم مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب
علي شمخاني يزور العراق الأسبوع المقبل..
رئيس جهاز الأمن الوطني: داعش لا زال يستغل عدم التنسيق بين القوات الاتحادية والبيشمركة
وزارة الصحة: مستشفى السياب مدينة طب مصغرة في البصرة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 47.21
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3703.7
ريال قطري 395.26
ريال سعودي 383.14
ليرة سورية 0.57
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.75
التعليقات
ر. ح. ن : احسنت كنت مراقبا ومازلت لبعض مواقع التواصل الاجتماعي التي تمجد الطاغية المقبور واتباعه من الثلة المجرمة... ولا ...
الموضوع :
الاولى بكم : محاربة المحتوى البعثي السافل والصدامي الهابط
d8awssccf : الولايات المتحدة الامريكية لن تسمح للعراق باقامة ما يسميه رئيس الوزراء (بالعلاقات المتوازنة ) مع كافة الاطراف ...
الموضوع :
السوداني لوزير الخارجية الأميركي: العراق يسعى إلى علاقات متوازنة
حيدر تكليف شهيد العلوي : اللهم عجل لوليك الفرج ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ايو هيثم : وفقكم الله احسنتم النشر ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
سيدحسن العوادي : اللهم صل على محمد وال محمد ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
ضحى كاظم محمد : اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اقضي حاجتي وفك كربي ووفقني في أمور حياتي واخرتي ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد موسوي : بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ابو محمد : احسنت سر ياوزير الداخلية ولاتهتم لاي صوت نشاز فما تقوم به خطوة مهمة جدا ومحل احترام وتقدير ...
الموضوع :
رسالة إلى السيد وزير الداخلية المحترم…بخصوص ملاحقة أدوات المحتوى الهابط …
إم نور : التطرف والتعصب الديني والسياسات المستبدة مشاريع ومصالح الدول الذاتية. مزقت شعوب المنطقة وهجرتها من ديارها لتعاني البؤس ...
الموضوع :
الأعرجي: العراق ملتزم بإعادة رعاياه مخيم الهول عودة طوعية
مواطن : شكرا للكاتب ان ذكر المناسبة حيث ان ٨ شباط يوم اسود غير ملامح وطن رحم الله كل ...
الموضوع :
ذكرى استشهاد الزعيم عبدالكريم قاسم..!
فيسبوك