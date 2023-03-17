البصرة.. ضبط حالات استيلاء على عقارات وتزويرٍ ومغالاةٍ وهدرٍ للمال

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة، ضبط حالات استيلاء على عقارات وتزويرٍ ومغالاةٍ وهدرٍ للمال، في عددٍ من دوائر البصرة.

وذكر بيان لدائرة تحقيقات الهيئة أنها "رصدت وجود تلاعبٍ في ملاحظيَّة التسجيل العقاري في الزبير أدَّى إلى نقل عقارٍ تبلغ مساحته (27) دونماً تعود ملكيَّته إلى وزارة الماليَّة إلى أحد الأشخاص بشكلٍ مُخالفٍ للقانون".

وفي دائرة كاتب العدل الصباحيّ في البصرة، أشار البيان، إلى "ضبط وكالةٍ عامَّةٍ تمَّ على إثرها نقل ملكيَّة أرضٍ تابعةٍ إلى الوقف السنيِّ إلى عددٍ من الأشخاص؛ بالرغم من أنَّ الوكالة صدرت بشكلٍ مُخالفٍ لقانون كتاب العدول والتعليمات القانونيَّـة، إضافة إلى خلوِّها من شهادة إثبات الحياة والتعهُّد الخطي للمُوكَّلين الذين ينتمون إلى إحدى الجنسيَّات العربيَّـة".

وتابعت الدائرة، أنَّ "الملاكات، التي انتقلت إلى ديوان الوقف الشيعي، ضبطت العقد الخاصَّ بإنشاء مول تجاريٍّ وعقد إنشاء محطة وقود ببدل إيجارٍ سنويٍّ لا يتناسب وموقع العقارين المُميَّز والتجاري، مُوضحةً أنَّ مُدَّة العقد لكلٍّ منهما تصلُ إلى (25) سنة، وأنَّ مساحة العقار المُخصَّص لإنشاء محطة الوقود تبلغ (4) دونم".

وكشفت عن "مغالاةٍ في المبالغ المُخصّصة لترميم قسم الامتحانات في مُديريَّة تربية البصرة؛ لعدم تنفيذ فقرات التندر كافة، وعدم تناسب المبلغ المُخصَّص مع الترميم المُنفَّذ، مُشيرةً إلى ضبط مستند الصرف الخاصِّ بمبلغ (249,950,000) مليون دينار في قسم الحسابات في المُديريَّة، أمَّا في مُديريَّة الموارد المائيَّة فتمَّ رصد تزويرٍ في وصولات العرض ومغالاة في أسعار شراء ونصب (17) سبلتاً".

وتمكَّن فريق المُديريَّة، الذي انتقل إلى الشركة العامَّة للمنتوجات النفطيَّة، من "ضبط إضبارة محطة وقودٍ تمَّ التعاقد مع صاحبها بناءً على مُستمسكاتٍ مُزوَّرةٍ، وتجهيزها بكميَّاتٍ كبيرةٍ من المُشتقات النفطيَّة على مدى عدَّة سنواتٍ دون وجه حقٍّ".