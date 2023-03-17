المندلاوي يفتتح قضاء مندلي في ديالى ويعلن عودة المدينة إلى استحقاقها الطبيعي

افتتح النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الجمعة، قضاءَ مندلي في محافظة ديالى، فيما أعرب عن سعادته بعودة المدينة إلى وضعها واستحقاقها الطبيعي.

وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان، ان "المندلاوي افتتح قضاءَ مندلي في محافظة ديالى"، معرباً عن "سعادته بعودة المدينة إلى وضعها واستحقاقها الطبيعي الذي حُرمت منه قرابةَ أربعين سنة".

واشار المندلاوي، خلال كلمة القاها في الاحتفال المركزي الذي اقامه أهالي مندلي، بحضور عدد من النواب، ومحافظ ديالى، وعدد غفير من شيوخ ووجهاء واهالي القضاء الى ان "النظام الدكتاتوري البعثي أقدم على سلب هذا الاستحقاق، وحوّل مندلي إلى (ناحية) في خطوة عنصرية؛ لغرض الانتقام من أهلها الأصلاء".

ولفت الى ان "هذه الخطوة وإن تأخرت إلا أنها مهمة لاستعادة المدينة وضعها الإداري الصحيح"، مؤكداً "المضي بحملة كبرى لإعادة اعمار وبناء القضاء وعلى المستويات كافة".

وأكّد النائب الأول، "عزمه لاستعادة حقوق مندلي وأهلها، وانه سيستكمل عمله الذي بدأه منذ تسنّم منصبه ومخاطباته مع الجهات العليا من أجل تلبية جميع المتطلبات وحل الإشكالات التي تعيق ازدهار المدينة، شاكراً جميع الجهود المخلصة التي سعَت وما زالت إلى خدمة المواطنين، واستجابت للمخاطبات والمتابعات العديدة".

وركز المندلاوي على ان "الفترة المقبلة ستشهد التحرك الجاد والفاعل نحو تحقيق جملة مرتكزات منها توفير الماء الصالح عبر حفر مزيد من الابار الارتوازية للقضاء، والعمل على زيادة الاطلاقات المائية، فضلاً عن فتح وتطوير منفذ مندلي امام المسافرين ونقل البضائع، والتنسيق مع محافظ ديالى وهيأة الاستثمار لتخصيص قطع اراضي مميزة للاستثمار للارتقاء بالمدينة وتوفير فرص عمل للمواطنين".