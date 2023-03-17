رسمياً.. تسليم مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب

أعلن الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم الجمعة، تسلم مجلس النواب العراقي مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023، 2024، 2025.

وقال العوادي في بيان انه "تنفيذاً لأحكام الدستور وقانون الإدارة المالية الاتحادي، جرى مساء أمس الخميس رسمياً، تسليم مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية ل‍جمهورية العراق للسنوات المالية 2023، 2024، 2025، إلى مجلس النواب".

واكد أنّ "مشروع قانون الموازنة، بما يتضمنه من مواد وفقرات جديدة جرى اعتمادها لأول مرة، كفيل بتسهيل تنفيذ المشاريع والخطط والبرامج التنفيذية والتنموية، وتوفير البنى التحتية والخدمية للمواطنين".

كما أعلن مجلس النواب، اليوم الجمعة، تسلمه مشروع قانون الموازنة.

وقال نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله في بيان ، ان "مشروع قانون الموازنة الإتحادية وصل إلى المجلس ليلة أمس".