الأخبار

رسمياً.. تسليم مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب


أعلن الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم الجمعة، تسلم مجلس النواب العراقي مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023، 2024، 2025.

وقال العوادي في بيان انه "تنفيذاً لأحكام الدستور وقانون الإدارة المالية الاتحادي، جرى مساء أمس الخميس رسمياً، تسليم مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية ل‍جمهورية العراق للسنوات المالية 2023، 2024، 2025، إلى مجلس النواب".

واكد أنّ "مشروع قانون الموازنة، بما يتضمنه من مواد وفقرات جديدة جرى اعتمادها لأول مرة، كفيل بتسهيل تنفيذ المشاريع والخطط والبرامج التنفيذية والتنموية، وتوفير البنى التحتية والخدمية للمواطنين".

كما أعلن مجلس النواب، اليوم الجمعة، تسلمه مشروع قانون الموازنة. 

وقال نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله في بيان ، ان "مشروع قانون الموازنة الإتحادية وصل إلى المجلس ليلة أمس".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رسمياً.. تسليم مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب
علي شمخاني يزور العراق الأسبوع المقبل..
رئيس جهاز الأمن الوطني: داعش لا زال يستغل عدم التنسيق بين القوات الاتحادية والبيشمركة
وزارة الصحة: مستشفى السياب مدينة طب مصغرة في البصرة
"شبهات فساد وخروقات بالعمل".. برلماني يطرح خيارين امام مجلس الأمناء
بالوثيقة.. نائب يطالب بتشكيل لجنة تدقيق بشأن ادراج دواعش وإرهابيين ضمن مؤسسة الشهداء
اعضاء مجلس أمناء شبكة الاعلام العراقي يقدمون استقالتهم من مناصبهم
السوداني يوجه بتكريم عوائل الشهداء الإيرانيين في الحرب على داعش
الإطاحة بشبكة لتهريب كميات كبيرة من الادوية المهربة والفاسدة في ديالى
شرطة الانبار تكشف ملابسات اعتقال اكبر تجار المخدرات
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 47.42
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
ر. ح. ن : احسنت كنت مراقبا ومازلت لبعض مواقع التواصل الاجتماعي التي تمجد الطاغية المقبور واتباعه من الثلة المجرمة... ولا ...
الموضوع :
الاولى بكم : محاربة المحتوى البعثي السافل والصدامي الهابط
d8awssccf : الولايات المتحدة الامريكية لن تسمح للعراق باقامة ما يسميه رئيس الوزراء (بالعلاقات المتوازنة ) مع كافة الاطراف ...
الموضوع :
السوداني لوزير الخارجية الأميركي: العراق يسعى إلى علاقات متوازنة
حيدر تكليف شهيد العلوي : اللهم عجل لوليك الفرج ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ايو هيثم : وفقكم الله احسنتم النشر ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
سيدحسن العوادي : اللهم صل على محمد وال محمد ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
ضحى كاظم محمد : اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اقضي حاجتي وفك كربي ووفقني في أمور حياتي واخرتي ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد موسوي : بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ابو محمد : احسنت سر ياوزير الداخلية ولاتهتم لاي صوت نشاز فما تقوم به خطوة مهمة جدا ومحل احترام وتقدير ...
الموضوع :
رسالة إلى السيد وزير الداخلية المحترم…بخصوص ملاحقة أدوات المحتوى الهابط …
إم نور : التطرف والتعصب الديني والسياسات المستبدة مشاريع ومصالح الدول الذاتية. مزقت شعوب المنطقة وهجرتها من ديارها لتعاني البؤس ...
الموضوع :
الأعرجي: العراق ملتزم بإعادة رعاياه مخيم الهول عودة طوعية
مواطن : شكرا للكاتب ان ذكر المناسبة حيث ان ٨ شباط يوم اسود غير ملامح وطن رحم الله كل ...
الموضوع :
ذكرى استشهاد الزعيم عبدالكريم قاسم..!
فيسبوك