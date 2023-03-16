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رئيس جهاز الأمن الوطني: داعش لا زال يستغل عدم التنسيق بين القوات الاتحادية والبيشمركة


أكد رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري، اليوم الخميس ان (داعش) الارهابي لا زال يستغل عدم التنسيق بين القوات الأمنية الاتحادية وقوات البيشمركة .

وقال الشطري في ملتقى السليمانية الدولي السابع ، ان "داعش مازال يحقق (الفائدة) ويستغل حالة عدم التنسيق، وبعض التناقضات خصوصاً بموضوع العلاقة بين القوات الاتحادية والبيشمركة في الإقليم".

وأضاف:  "نسعى الى إغلاق هذه الثغرات تماماً من خلال التنسيق المشترك مع الإقليم خصوصا بين القوات الاتحادية والبيشمركة".

من جهته قال اللواء الركن عمر صالح حسن رئيس أركان قوات (70) في البيشمركة خلال كلمته في ملتقى السليمانية الدولي السابع ان "البيشمركة دافعت دائمًا عن أراضيها ولم تشكل تهديدًا لأي دولة أخرى".

واضاف حسن ان "قوات البيشمركة قوة وطنية وتعمل على حماية المواطنين بمختلف توجهاتهم وانتمائاتهم". 

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