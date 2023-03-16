اعضاء مجلس أمناء شبكة الاعلام العراقي يقدمون استقالتهم من مناصبهم

أفاد مصدر مطلع، الخميس، بأن أعضاء مجلس أمناء شبكة الاعلام اتخذوا اجراء استباقيا اثر جلسة استجواب رئيس المجلس.

وقال المصدر إن "أعضاء مجلس أمناء شبكة الاعلام العراقي قدموا استقالتهم من مناصبهم بشكل جماعي".

وأضاف، أن "الاجراء ياتي قبل ساعات من تصويت مجلس النواب على استجواب رئيس مجلس الامناء جعفر الونان".

وفي وقت سابق ، أكد النائب المستقل مصطفى خليل، ان هنالك الكثير من الأمور الغائبة عن دور مجلس الأمناء الرقابي خلال جلسة الاستضافة في مجلس النواب، مضيفا ان المجلس يحتاج الى الكثير من الإصلاحات والمراقبة الحقيقة من البرلمان.