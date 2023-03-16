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السوداني يوجه بتكريم عوائل الشهداء الإيرانيين في الحرب على داعش


وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بتكريم عوائل الشهداء الإيرانيين في الحرب على داعش الإرهابي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "السوداني استقبل وفد عوائل الشهداء الإيرانيين الذين سقطوا في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي، حيث حضروا بدعوة من مؤسسة الشهداء العراقية".

وأعرب السوداني خلال استقبالهم، عن "تقدير العراق حكومةً وشعباً للتضحية الشجاعة التي قدمها شهداء المواجهة مع الإرهاب، في صورة اختلطت فيها دماء الشهداء العراقيين مع نظرائهم الإيرانيين، عبر وقفة مبدئية ضد بشاعة تنظيم داعش وهمجيّته".

وأشار إلى "الروابط الاجتماعية والدينية والتاريخية التي تجمع الشعبين الصديقين، وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية سبق أن وقفت ولا تزال، إلى جانب العراق في مواجهته للإرهاب"، مبيناً أن "الوقفة المشرفة لأولئك الشهداء الأحرار محلّ احترام وتقدير من قبل العراقيين جميعا وكلّ قوى الخير في العالم".

واكد رئيس الوزراء على "ضرورة استحضار قصص الشهادة والإيثار التي ضربها الشهداء الخالدون أمام ذاكرة الأجيال المقبلة، إذ لا توازي الكلمات حجم تضحياتهم وعطائهم".

واضاف البيان ان "رئيس مجلس الوزراء تلقّى من عوائل الشهداء الإيرانيين راية مشهد الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام)؛ تقديراً له".

ووجّه السوداني "بتكريم عوائل الشهداء إجلالاً وعرفاناً بتضحياتهم".

وحضر اللقاء مع الوفد الإيراني، مساعد رئيس الجمهورية الإيرانية ومدير مؤسسة الشهداء والمضحين أمير حسن قاضي، والسفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق، كما حضره رئيس مؤسسة الشهداء عبد الإله النائلي وعدد من المسؤولين في المؤسسة".

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