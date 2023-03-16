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الإطاحة بشبكة لتهريب كميات كبيرة من الادوية المهربة والفاسدة في ديالى


كشفت دائرة صحة ديالى، الخميس، عن اغلاق 34 صيدلية وهمية خلال 10 اشهر في اكبر احصائية خلال 10 سنوات.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان" فرق الرقابة الصحية نجحت وعلى مدار 10شهرا بالكشف عن 34 صيدلية وهمية اغلبها كانت تسوق ادوية فاسدة وغير معروفة المنشأ في تجاوز وخرق للقوانين".

واضاف،ان" بعض الصيدليات كانت تدار من قبل اشخاص ليس لهم اي علاقة بالصيدلة وهذا خطا جسيم لافتا الى انه جرى اتخاذ سلسلة اجراءات قانونية وضبط كميات كبيرة من الادوية لغرض اتلافها وفق المحاضر الرسمية".

واضاف،ان" 60% من الصيدليات الوهمية يجري كشفها عن طريق تعاون المواطنين بشكل مباشر مع الارقام الساخنة".

وتعاني ديالى من ظاهرة الصيدليات الوهمية التي تبيع ادوية فاسد واخرى غير معروفة المنشأ في الارياف والاحياء الشعبية".

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الإطاحة بشبكة لتهريب كميات كبيرة من الادوية المهربة والفاسدة في ديالى
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