شرطة الانبار تكشف ملابسات اعتقال اكبر تجار المخدرات

اعلن قائد شرطة محافظة الانبار الفريق هادي رزيج كسار ،الخميس، عن تفاصيل اعتقال اعتقال 4 من مروجي الحبوب المخدرة وبحوزتهم مليونين و 600 الف حبة مخدرة بعمليتين امنيتين استهدفتا مناطق شرقي مدينة الرمادي .

وقال كسار في تصريح ل / المعلومة / ان" قوة امنية من مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية احد تشكيلات قيادة شرطة الانبار وبعد تلقيها معلومات استخباراتية بوجود عجلة براد بداخلها حبوب مخدرة في احدى الكراجات قرب الجسر الياباني شرقي مدينة الرمادي ، تحركت القوة مسنودة بقوة من شرطة الخالدية وفوج طوارئ الانبار الحادي عشر باتجاه المكان المستهدف وتمكنت من ضبط البراد ".

واضاف ان" القوة ضبطت بدخل البراد 2 مليون حبة مخدرة نوع كبتاجون وقامت باللقاء القبض على صاحب الكراج وحارسه والمتهم بالعملية واحالتهم الى التحقيق".

وأوضح ان "القوة نفذت عملية استباقية استنادا على معلومات استخباراتية افادت بوجود عجلة نوع تريله مخبأ بداخلها حبوب مخدرة في منطقة الخالدية شرقي مدينة الرمادي ، موضحا ان" القوة تمكنت من ضبط العجلة المستهدفة واثناء عمليات التفتيش تم ضبط 600 الف حبة مخدرة نوع كبتاجون داخل العجلة المستهدفة ، موضحا ان" القوة اعتقلت سائق العجلة واحالته الى التحقيق فيما تم تسليم الحبوب المضبوطة الى الجهات المعنية ".

يشار الى ان القوات الامنية مسنودة بقوات من الحشد الشعبي تقوم بعمليات استباقية تستهدف اماكن تواجد تجار الحشيشة والمخدرات للحد من ظاهرة تعاطي المخدرات بين الشباب التي انتشرت بشكل لافت خلال الفترة الحالية ".