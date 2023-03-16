السوداني بذكرى "فاجعة" حلبجة: نسعى لإنصاف المدن المظلومة

عد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، فاجعة حلبجة من "أبشع" الجرائم ضد الإنسانية، فيما أكد سعي سعي الحكومة لانصاف المدن المظلومة والمحرومة.

وقال السوداني في تغريدة، : "نستذكر اليوم واحدة من أبشع الجرائم ضد الإنسانية ألا وهي فاجعة حلبجة التي ارتكبها النظام الدكتاتوري البائد".

وأضاف: "وبالمناسبة نؤكد أن قرارنا في مجلس الوزراء بالتصويت على مشروع القانون الذي يقضي بتحويل المدينة المضحية إلى محافظة هو واجب أخلاقي قبل أي شيء".

وذكر رئيس الوزراء: " نسعى دوماً لإنصاف المدن المظلومة والمحرومة وهذا من صلب أولويات حكومتنا".