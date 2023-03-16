الفتح: تحالف إدارة الدولة دعم السوداني بخطوة تكرار الموازنة لثلاث سنوات

اكد النائب عن تحالف الفتح عقيل الفتلاوي، الخميس، ان تكرار الموازنة بان تكون لثلاث سنوات كان بإرادة سياسية،, مبينا ان الموازنة قابلة للتغيير والتعديل .

وقال الفتلاوي في تصريح لـ / المعلومة / , انه " رغم تصويت مجلس الوزراء على الموازنة الا انها لم تصل للبرلمان لحد الان , الا اننا نمتلك مسودة لمشروع قانون الموازنة , كذلك النقاشات التي جرت خلال الأشهر الماضية بين الحكومة وائتلاف إدارة الدولة اصبح لدينا تصور شبه كامل للموازنة".

وأضاف ان " خطوة حكومة السوداني بان تكون الموازنة لثلاث سنوات جاء ترجمة لإرادة ائتلاف قوى إدارة الدولة الذي يشكل الكتلة الأكبر والاوسع داخل قبة البرلمان , فضلا بانها حظيت بتوافقات ومقبولية قوى إدارة الدولة" .

وأشار الفتلاوي ان " تكرار الموازنة لثلاث سنوات ليس الزام الحكومة او الحكومات المقبلة بتلك الموازنات حيث ان الموازنة للسنة الحالية حقيقية اما الموازنتين للسنتين 24 و25 هما موازنتين تأشيرتين قابلتا للتغيير والتعديل